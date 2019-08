Un sportiv cunoscut a scapat ca prin minune dintr-un accident puternic de masina. Ce au descoperit medicii este uimitor

Accident David R google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atletul David Rudisha, dublu campion olimpic la 800 m, a scapat nevatamat in urma unui accident rutier produs in apropiere de Keroka, in Kenya, la sfarsitul saptamanii trecute, a anuntat azi sportivul african. Coliziunea s-a produs in momentul in care Rudisha se deplasa catre localitatea sa natala Kilgoris, in vestul Kenyei. El a pierdut controlul SUV-ului pe care il conducea, dupa explozia unuia dintre pneuri, vehiculul sau ciocnindu-se frontal cu un autobuz care circula din sensul opus. Atletul a fost transportat la spitalul din Keroka imediat dupa accident, insa a fost lasat sa plece acasa dupa ce medicii care l-au controlat au stabilit ca nu a suferit nicio fractura. Exclusiv! Accident rutier l ...