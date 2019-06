Un SRL infiintat anul acesta vrea sa organizeze Festivalul National de Muzica Usoara Mamaia 2019, in parteneriat cu Ministerul Culturii si Consiliul Judetean (documente)

Electrecord București (ELRD) a intrat în insolvență, potrivit deciziei Tribunalului București din 29 ianuarie 2018, din cauza unor datorii. Ultimul director al companiei,, a înființat asociația culturală Electrecord, cu ajutorul căreia își dorește să ducă mai departe proiectele fostei case de discuri.Electrecord a fost prima casă de discuri românească, înființată în anul 1932, care a înregistrat în studiourile sale zeci de mii de lucrări din toate genurile muzicale, cu cei mai mari soliști ai țării.Societatea a intrat în insolvență, la propria cerere, pe 29 ianuarie 2018 - Dosarul nr.47214/3/2017. Mai mult, debitoarea a solicitat protecția Legii 85/2014 încă din 15 decembrie 2017, dar Tribunalul București a mai avut nevoie de niște acte și de o lună și jumătate pentru a se pronunța.În cadrul procedurii generale de insolvență, atribuțiile de administrator judiciar provizoriu vor fi îndeplinite de practicianul propus de debitoare, Comcas LJ 2000 SPRL… din Satu Mare. După intrarea în insolvență, acțiunile Electrecord SA au fost suspendate de la tranzacționare pe Bursa de Valori București.Conform site-ului Bursei de Valori București, Electrecord SA avea un capital social de 1.701.450 de lei, deținut de Asociația Salariaților - 77,6735%, Broadhurst Investments Limited (Cipru) - 13,9355% și Alți Acționari - 8,3911%. La începutul acestui an, mai exact pe 15.01.2019, la Registrul Comerțului se înființa SRL-ul Electrecord Production, societate cu un capital social de 500 de ani, administrată de Roșu Liliana din București. Aceasta este asociată în firmă alături de alte două domnișoare: Anne-Marie Simone Ionescu și Cristina Manolache. Firma cu sediul social în București are ca obiect de activitate - „activități profesionale, științifice și tehnice”. Cum SRL-ul este la început de drum, nu există date relevante despre situația financiară, în schimb, planurile lor sunt bombastice.Nu mai departe de ieri, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Claudiu-Iorga Palaz, a transmis public acordul cu privire la organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară/Pop Mamaia 2019, în perioada 5-8 septembrie 2019, în parteneriat cu SC Electrecord Production SRL și Ministerul Culturii și Identității Naționale.Locul pentru organizarea acestui festival este situat în zona Pavilionului Expozițional Constanța din stațiunea Mamaia. În perioada următoare, părțile se vor întâlni pentru a stabili detalii tehnice.„Așa cum am promis, m-am implicat în reluarea și relansarea evenimentului care a marcat cariera multor artiști sub denumirea de „Festivalul de la Mamaia”. Îmi doresc ca ediția 2019 a acestui festival să rupă blocajul în care se află acest eveniment cultural de ani de zile.Prin adresa nr.588/02.05.2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale și-a exprimat disponibilitatea de a acorda patronajul acestui eveniment.Acest fapt ne ajută în organizarea evenimentului dorit și cunoscut nu doar de constănțeni, ci și de întreaga țara. Totodată, precizăm faptul că CJC a recuperat de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în urma demersurilor subsemnatului, certificatul de înregistrare a mărcii nr. 113293 - Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Acești pași fiind realizați mai rămâne foarte puțin pentru a debloca birocrația și a realiza Festivalul de la Mamaia. Sunt sigur că ministrul Culturii, Daniel Breaz, va urgenta semnarea protocolului de colaborare și susținere în vederea organizării Festivalului de la Mamaia ediția 2019. Acordul de principiu este dat, mai rămâne doar să învingem, cum spuneam, birocrația. Fac apel pe această cale să nu se blocheze de niciun factor politic central organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, ediția 2019, mai ales că această organizare nu implică financiar Consiliul Județean Constanța! Reînvierea acestui eveniment este un obiectiv pentru constănțeni și din acest motiv el trebuie sprijinit de toți factorii decizionali. Sunt sigur că toți vor avea și vor lua decizii pozitive” a declarat Claudiu-Iorga Palaz.Nu știm dacă reprezentanții Consiliului Județean s-au interesat în legătură cu istoricul acestui SRL. Probabil a primat faptul că administrația județeană nu este implicată financiar în acest eveniment muzical, ci doar le va pune la dispoziție locația și se va alătura festivalului cu marca originală a ceea ce era considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale României.Prima ediție-concurs a Festivalului de Muzică Ușoară Românească Mamaia a avut loc în anul 1963, iar ultima ediție, în 2012. În 2010 a avut loc cea de-a 40-a ediție a festivalului, una jubiliară.Inițial, festivalul, care era unul de creație, s-a desfășurat la Teatrul de Vară, inaugurat chiar în prima zi a primei ediții a evenimentului muzical. La următoarele ediții postdecembriste, Festivalul de la Mamaia a fost organizat și Teatru de Vară Soveja. În următorii ani, s-au introdus și secțiunile „Interpretare” și „Șlagăre”, iar pe finalul acestuia, în 2011, chiar o secțiune „Rock Teo Peter”.