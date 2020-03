Un stadion din Romania a devenit centru de carantina pentru romanii veniti din strainatate

Stadionul din Târgu Jiu şi hotelurile de pe lângă acesta sunt folosite de autoritățile locale pentru a caza românii veniţi din străinătate. Camilian Floroiu, directorul sportiv al Pandurilor Târgu Jiu susţine că oficialii clubului nu au fost anunţaţi.

Stadionul celor de la Pandurii Târgu Jiu a devenit centru de carantină pentru românii veniţi din străinătate. Aceştia sunt cazaţi la hotelurile din jurul arenei, conform Mediafax.ro.

„Ne-am trezit cu autocare pline cu oameni care trebuiau să stea în carantină. Sunt veniţi din Italia. Iniţial credeam că sunt doar din Gorj, dar sunt şi din Arad sau Curtea de Argeş. Totul a fost pe repede înainte, fără să fim anunţaţi.

Noi nu ştiam nimic. Ne-am trezit cu ei la stadion. Au fost cazaţi în hotelul cel nou şi în hotelul deţinut de Ministerul Tineretului şi Sportului. Când am aflat, am anulat jocul şcoală care se disputa la stadion. Am trimis juniorii acasă. Când am aflat joi că se va suspenda campionatul, am trimis toţi jucătorii la casele lor”, potrivit Gazeta Sporturilor.