Un start-up romanesc lanseaza Solarino, un sistem inteligent care transforma serele traditionale in unele smart

Românii de la Mobile Control lansează Solarino, un sistem inteligent dedicat agricultorilor, prin care aceştia obţin control complet asupra serelor agricole, într-un proces automatizat, de la distanţă, prin telefonul mobil.

Potrivit unui comunicat al reprezentanţilor start-up-ului, soluţia presupune integrarea de infrastructură hardware şi software care conectează sistemele clasice şi monitorizează principalii indicatori dintr-o seră, asigurând condiţiile de creştere în mod autonom, cu intervenţie umană minimă, a culturilor de legume şi verdeţuri, potrivit agerpres.ro.

"Soluţia Solarino este o extensie firească a activităţii noastre în domeniul echipamentelor de control la distanţă, atât la nivel rezidenţial, cât şi la nivel industrial. Ideea a pornit la un târg agricol unde am prezentat aplicabilitatea într-o seră a soluţiilor noastre bazate pe Internet of Things, dezvoltate 100% în România. Acolo am înţeles cât de mare este, de fapt, nevoia de soluţii automatizate care să simplifice şi să eficientizeze activitatea fermierilor în agricultura din România şi am decis să transformăm prototipul într-o soluţie reală, disponibilă la scară largă", spun fondatorii MobileControl.

Practic, noul sistem monitorizează automat microclimatul serei şi transmite informări fermierului, pe telefonul mobil, privind parametrii din seră. Mai mult, Solarino permite automatizarea parametrilor esenţiali din seră, precum temperatura, iluminarea, umiditatea şi ventilaţia, asigurând condiţiile optime în funcţie de tipul culturii.

Soluţia dezvoltată de MobileControl poate fi complet personalizată prin module configurabile, în funcţie de cerinţele agricultorilor şi de nevoile specifice pentru legumele crescute în seră. Toate versiunile sunt WiFi sau cu router 3G integrat pentru comunicare continuă, în timp real, cu serverele de gestiune.

Totodată, sistemele sunt autonome şi pot funcţiona chiar şi fără acces la internet atât timp cât nu este necesară modificarea parametrilor serei sau monitorizarea în timp real a microclimatului.

Solarino este unul dintre cele opt proiecte din programul de pre-accelerare Food & Agri Tech Challenge lansat la începutul acestui an de Impact Hub Bucharest şi EFSE DF.

Food & Agri Tech Challenge este o iniţiativă Impact Hub Bucharest şi EFSE DF de susţinere a antreprenorilor care îşi doresc să aducă schimbări inovatoare prin tehnologie în industria alimentară şi în agricultură. Cu o componentă de bootcamp şi una de pre-accelerator de şase luni, Food & Agri Tech Challenge a ajutat opt startup-uri să înţeleagă oportunităţile oferite de cele două industrii şi cum să accelereze procesul de creştere de la idee la prototip validat şi intrare în piaţă.

La finalul lunii iulie 2020, participanţii programului vor prezenta proiectele şi evoluţia lor din ultima jumătate de an în cadrul unei întâlniri la care vor fi prezenţi mentori şi investitori.