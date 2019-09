Un stencil realizat de Banksy a fost furat in apropiere de Muzeul Beaubourg

Centrul Pompidou, muzeu parizian care deţine prima colecţie de artă modernă şi contemporană din Europa, a anunţat marţi că a constatat furtul unei opere celebre a artistului britanic Banksy, "realizată pe partea din spate a panoului de la intrarea" în parcarea subterană, scrie AFP, potrivit news.ro

Instituţia a explicat că "a depus" plângere marţi pentru furt şi distrugere într-un spaţiu care îi aparţine.

Opera reprezintă un şobolan mascat ţinând în mână un creion. Stencilul "a apărut pe 25 iunie 2018 şi a fost revendicat a doua zi pe contul de Instagram de către artist", aminteşte Centrul Pompidou.

"Credem că panoul metalic a fost decupat cu fierăstrăul. Nu suntem proprietarii operei, de aceea am depus plângere pentru distrugere", a explicat pentru AFP serviciul de comunicare al Centrului Pompidou.

Această lucrare este însoţită de legenda "Fifty years since the uprising in Paris 1968. The birthplace of modern stencil art" ("Cincizeci de ani de la revoltele din 1968 de la Paris. Locul de naştere al artei moderne a stencilului").

Centrul Pompidou subliniază că la puţin timp după apariţia lucrării, a decis să o protejeze acoperind-o cu o placă plexiglas.

"O primă tentativă de distrugere sau de furt a fost întreruptă în iulie 2018 de agenţii de securitate de la Centrul Pompidou care efectuau rondul în jurul clădirii", a precizat centrul cultural.

Opere ale misteriosului artist sunt furate în mod regulat.

O altă lucrare a lui Banksy a fost furată la sfârşitul lunii ianuarie la Paris. Aceasta era un "omagiu adus victimelor de la Bataclan".

Identitatea lui Banksy este un mister bine păstrat de la începutul anilor 1990. Se cunoaşte naţionalitatea sa (britanic), oraşul natal (Bristol), pagina de Instagram cu 5,7 milioane de admiratorişi site-ul unde îşi publică operele, fără alt comentariu.