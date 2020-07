Un studiu cu hamsteri le arata americanilor ca masca ii scapa de COVID-19

Acoperirile pentru față au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a împiedica răspândirea coronaviruslui. Acum există dovezi care demonstrează că măștile protejează și persoanele care le poartă, arată un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de măști „blochează virusul într-un alt grad, dar toate blochează virusul să intre”, […] The post Un studiu cu hamsteri le arată americanilor că masca îi scapă de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.