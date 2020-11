Un supraviețuitor Colectiv cere demisia lui Nelu Tataru pentru minciuna

Unul dintre supraviețuitorii tragediei din clubul Colectiv, implicat în campaniile privind îmbunătățirea condițiilor în care sunt tratați marii arși în sistemul medical românesc i-a cerut, sâmbătă noapte, demisia ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. Regizorul Mihai Grecea îl acuză pe reprezentantul guvernului că a mințit atunci când a afirmat că în mandatul său au fost modificate procedurile […] The post Un supraviețuitor Colectiv cere demisia lui Nelu Tătaru pentru minciună appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.