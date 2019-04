Un tablou de Paul Signac, furat in 2018, gasit in Ucraina

Le Port de La Rochelle google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Le Port de La Rochelle", o panza de Paul Signac, estimata la 1,5 milioane de euro, a fost furata din Muzeul de Beaux-Arts din Nancy anul trecut. Pictura impresionista a fost gasita la Kiev de autoritatile ucrainene. Infractorii ar fi implicati si in furtul unei opere de Auguste Renoir la Viena, scrie le Figaro. Autoritatile ucrainene au anuntat marti ca au confiscat la Kiev un tablou al artistului impresionist francez Paul Signac, furat in mai 2018 din Muzeul Beaux-Arts de la Nancy (nord-est-ul Frantei). A descoperit o bijuterie de acum 500 de ani, in timp ce cauta metale. Cat valoreaza "In curand vom putea sa redam muzeului acest tablou", a spus ministrul ucrainean ...