Un tablou de Rembrandt va fi expus, in premiera, la Muzeul Ashmolean din Oxford, dupa aproximativ 400 de ani de cand a fost creat

Un tablou de Rembrandt recent descoperit va fi expus pentru prima dată după aproximativ 400 de ani de când a fost creat, informează BBC.

„Let The Little Children Come To Me”, despre care se crede că a fost pictat în jurul anului 1627, va putea fi văzut la Muzeul Ashmolean din Oxford ca parte a expoziţiei „Young Rembrandt”, potrivit News.ro.

Pictura a fost descoperită în 2014 de dealerul de artă şi istoricul olandez Jan Six, care a cumpărat-o pentru 1,5 milioane de euro la o licitaţie unde a fost prezentată ca „lucrare din şcoala olandeză”. El a identificat în fundalul tabloului un autoportret al pictorului.

Expoziţia va fi centrată pe primii ai din cariera lui Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1624 - 1634. Vor fi expuse 31 de lucrări ale lui, 13 ale unor contemporani ai săi şi 90 de desene din colecţii private.

Între exponate se vor afla „The Spectacles Seller” (1624-1625) şi „Jeremiah Lamenting The Destruction Of Jerusalem” (1630) ale lui Rembrandt.

„Young Rembrandt” va fi deschisă între 27 februarie şi 7 iunie în John Sainsbury Exhibition Galleries.