Un tablou disparut in urma cu 60 de ani a fost localizat și restituit Muzeului Metropolitan de Arta din New York

Un tablou dispărut în urmă cu 60 de ani a fost localizat cu ajutorul unui vizitator al Muzeului Metropolitan de Artă din New York (The Met), a precizat miercuri instituţia, potrivit DPA.

Pe când vizita o expoziţie dedicată artistului american Jacob Lawrence, deschisă la Met, o femeie a bănuit că o pictură pe care o văzuse în casa vecinilor ei ar fi făcut parte din seria artistului intitulată ''Struggle: From the History of the American People''.

Femeia şi-a încurajat apoi vecinii să contacteze muzeul, potrivit agerpres.ro.

The Met a integrat imediat tabloul recuperat printre cele 30 de grupaje de picturi care pot fi în continuare admirate în cele două săptămâni până la închiderea expoziţiei.

Proprietarii cumpăraseră pictura la o licitaţie locală de artă în scopuri de binefacere desfăşurată în 1960, potrivit muzeului newyorkez.

''Săptămâna trecută, o prietenă de-a mea a vizitat expoziţia şi a spus 'Este un spaţiu gol pe perete şi cred că acolo ar trebui să fie pictura ta''', a declarat unul dintre proprietari pentru The New York Times.

''Am simţit că este de datoria mea atât faţă de artist, cât şi faţă de Met să le permit să expună pictura'', a mai spus femeia.

Aceasta a povestit pentru ziar că a cumpărat creaţia contra unei sume modeste pe când avea 27 de ani.

''Pictura a stat neclintită pe peretele sufrageriei mele timp de 60 de ani'', a mai spus ea.

Tabloul, care înfăţişează o revoltă a fermierilor în timpul Războiului de Independenţă, fusese marcat în galeria muzeului sub forma unei rame goale.

''Nu se întâmplă foarte des o astfel de descoperire în arta modernă şi este palpitant întrucât responsabilul este un vizitator din comunitatea locală'', a declarat directorul Met, Max Hollein, într-un comunicat.

Alte patru tablouri pictate de Lawrence aparţinând seriei ''Struggle'' nu sunt încă localizate, a mai precizat muzeul.