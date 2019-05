Un tanar a fost despagubit cu 80.000 lei de stat dupa ce a executat, pe nedrept, 3 ani și 4 luni de inchisoare

Un bărbat de din Iași a fost despăgubit de stat cu 80.000 de lei după ce ar fi executat 3 ani si 4 luni de inchisoare pe nedrept, pentru complicitate la tâlhărie, scrie Digi24.ro. Tânărul și-a dovedit nevinovăția după 15 ani de procese.

"Am fost prins într-o, să spunem, într-o conjunctură, dar nu cred... cum aş putea să o numesc... O eroare a sistemului. Am fost trimis în judecată pentru complicitate în tâlhărie. În primă instanţă am fost achitat şi pus în libertate, după opt luni în detenţie în preventiv", spune Petrcă Manolachi

Bărbatul are 40 de ani, iar în 2002, a ajuns să fie inculpat intr-un dosar de tâlhărie, după ce doi prieteni au spart un apartament.

După achitarea din prima instanta, in apel, a fost condmanat definitiv la 5 ani de detenie. Bărbatul s-a ascuns șase ani si jumatate, fiind prins ulterior. A executat 3 ani şi patru luni de închisoare în penitenciarele din Iaşi şi Botoşani.

"Singurul scop care mai era pentru mine era să îmi reabilitez reputaţie. Nu am crezut că o să mă mai întorc acolo după acele opt luni de zile de prevenţie. După ce am fost achitat, am zic că nu are cum, sunt judecători care judecă corect. m muncit la negru, cum muncesc şi în prezent la negru. Cazierul meu, chiar dacă am fost achitat, tot pătat este şi niciodată nu va fi şters de acolo pedeapsa de cinci ani de zile. Niciodată", mai spune barbatul..

Curtea de Apel Suceava a decis recent că trebuie să primească 80.000 de lei daune morale, fiind condamnat pe nedrept. Barbatul spune ca va merge la CEDO, mentioneaza Digi24.ro.

"Deşi suferinţa clientului meu nu poate cuantificată pecuniar, totuşi, având în vedere că viaţa lui personală a fost marcată de această condamnare, şi totodată raportat la deciziile pronunţate în cauzele similare, am putea spun că daunele morale acordate nu sunt proporţionale cu prejudiciul real şi efectiv produs clientului meu", a declarat Răzvan Hopu, avocat.