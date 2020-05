Un tanar a fost trimis in judecata pentru ca a incercat sa mituiasca un politist din IPJ Constanta

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Constanţa, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările specifice față de o persoană prinsă în flagrant în timp ce oferea cu titlu de mită suma de 2000 de lei unui agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Corbu - I.P.J.Constanţa.Ieri, magistrații au dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru dare de mită. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanța.Amintim că la data de 16 decembrie 2019, în timp ce îşi îndeplinea atribuţiile de serviciu, agentul de poliţie a depistat un tânăr, în vârstă de 23 ani, conducând un autoturism pe drumurile publice din localitate, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, motiv pentru care i-a fost întocmit dosar penal.Ulterior, la data de 3 aprilie 2020, conducătorul auto i-a oferit polițistului suma de 1.500 euro pentru a soluționa în mod favorabil dosarul penal în care era cercetat. Față de această situație, lucrătorul de poliţie a formulat denunţ la D.G.A. - Serviciul Judeţean Anticorupţie Constanţa, fiind sesizat de îndată Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.Pe data de 6 aprilie a.c., conducătorul auto a fost surprins în flagrant în timp ce oferea polițistului suma de 2.000 de lei, în scopul soluționării favorabile a dosarului penal întocmit pe numele său și restituirii permisului de conducere.Tânărul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită iar, ca urmare a audierii, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.