Un tanar a intrat in soc anafilactic in Muntii Gutai dupa ce a fost intepat de insecte. Autoritatile au intervenit la timp - FOTO

Operatiune salvare Muntii Gutai 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar aflat in soc anafilactic in urma intepaturilor de insecte a fost recuperat cu elicopterul SMURD, marti seara, de la baza versantului Creasta Cocosului (1.300 metri altitudine) din Muntii Gutai, a declarat directorul Salvamont Maramures, Dan Benga. "Tanarul, in varsta de 29 de ani, care se afla in drumetie spre Rezervatia geologica Creasta Cocosului, a transmis ca a fost intepat de mai multe insecte, probabil albine. Starea de sanatate este destul de grava, fata este umflata, voma aproape continuu. (...) A beneficiat de primul ajutor acordat de echipa SMURD si Salvamont. Imediat dupa stabilizare, a fost preluat de elicopterul SMURD, venit de la Targu Mures si trans ...