Un tanar a investit sute de mii de euro intr-un teren pe care nu-l mai voia nimeni. Acum este invidiat de toata lumea pentru afacerea de succes

• In ultimii 10 ani, tot mai multe persoane vor sa-si deschida afaceri in acest sector • Un barbat are cea mai mare suprafata cultivata din judet, cultivata cu aceasta planta • In plina criza economica a investit intr-un domeniu care i-a adus profituri uriase • "Am investit multi bani, dar am scos mare parte din ei pana acum, pentru ca am inceput sa avem profit", sustine antreprenorul Odata cu debutul crizei financiare, afacerile de succes s-au mutat in sectorul agricol. Astfel, iesenii au cautat diverse plante pe care sa le cultive si care sa le aduca profituri intr-o perioada relativ scurta. Una dintre acestea a fost catina. Potrivit datelor furnizate de Directia pentru Agricult ...