Un tanar a murit dupa ce a mancat un hamburger, la un fast food din oras

Un tanar in varsta 23 de ani din Focsani a decedat la Spitalul Judetean "Sfantul Pantelimon", unde a ajuns intrucat i s-a facut rau dupa ce a mancat un hamburger la un fast food din oras. Tanarul a murit la circa 12 ore de la internare. Politia face cercetari in acest caz, pentru ucidere din culpa, cauza exacta a mortii urmand a fi stabilita la necropsie. Tanar din Vaslui, internat la Iasi cu malarie, dupa ce a fost la munca in Africa Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Focsani, Alina Cosma, tanarul de 23 de ani a venit la spital luni noapte, prezentand diaree severa, varsaturi si durere in epigastru. Intrebat de medici ce a mancat, el a declarat ca, inainte de a incepe sa se s ...