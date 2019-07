​Un tanar a murit langa o scena a festivalului Neversea; politistii fac ancheta

Neversea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 34 de ani a fost gasit mort, duminica seara, langa una dintre scenele amplasate pentru festivalul Neversea, de la Constanta, cazul fiind cercetat, la ora transmiterii acestei stiri, de politistii constanteni, transmite Mediafax. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” al judetului Constanta, un voluntar SMURD a descoperit duminica, in jurul orei 21.15, in perimetrul festivalului Neversea, o persoana inconstienta. „La fata locului a sosit imediat echipajul de prim ajutor, care a inceput protocolul de resuscitare. Barbatul, in varsta de 34 de ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, au precizat sursele ...