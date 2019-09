Un tanar de 17 ani a diparut in valurile marii

Tanar disparut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar de 17 ani a disparut, miercuri dupa-amiaza, in mare, la Vama Veche. Salvamarii nu pot ajunge la el din cauza valurilor mari. Potrivit ISU Dobrogea, persoana in pericol de inec a fost sesizata prin apel pe 112, de la Vama Veche. In zona au pornit o ambulanta SMURD, o senilata, o ambarcatiune de la ARSVOM si un elicopter. Andra, o tanara scriitoare de numai 19 ani, si-a gasit sfarsitul in apele marii Salvamarii au incercat sa intre in mare, dar din cauza valurilor mari nu au reusit. „Colegii de la mal nu mai au contact vizual cu persoana. Din primele informatii ar fi vorba de un tanar de aproximativ 17 ani”, spun reprezentantii ISU Dobrogea. Daca ti-a placut arti ...