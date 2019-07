Un tanar de 18 ani, suspectat ca a injunghiat doi copii la un festival de muzica

Doi copii au fost înjunghiaţi, în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, la un festival de muzică populară din comuna Prejmer, judeţul Braşov. Un tânăr de 18 ani este suspectul principal, el fiind reținut de polițiști, conform MEDIAFAX. Poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Feldioara, judeţul Braşov, au reţinut, duminică, pentru 24 ore, un The post Un tânăr de 18 ani, suspectat că a înjunghiat doi copii la un festival de muzică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.