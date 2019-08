Un tanar de 20 de ani este cercetat dupa ce a spart masini pe banda rulanta

Masina Sparta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Pufesti, este cercetat in stare de arest la domiciliu dupa ce ar fi comis opt infractiuni de furt din autoturisme de pe raza localitatii de domiciliu, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Doi romani au fost gasiti decedati in Belgia. Se pare ca acestia au fost impuscati in cap "La data de 29 august, in urma activitatilor specifice desfasurate, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Adjud au identificat un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Pufesti, ca fiind principalul suspect in cazul a opt infractiuni de furt din autoturisme. Tanarul a fost prezentat instantei de judecata, in cursul zilei de vineri, ...