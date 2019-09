Un tanar de 20 de ani fara acte de identitate a fost descoperit de politisti. Cum a fost posibil sa nu fie intregistrat in nicio baza de date

Tanar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul Buzau, a carui nastere nu a fost niciodata inregistrata la starea civila, a fost depistat de politistii vranceni in statia de tren de la Focsani, potrivit IPJ Vrancea. „La data de 10.09.2019, politistii din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Focsani au depistat in Statia CFR Focsani un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani, din judetul Buzau. In urma verificarilor efectuate a rezultat ca persoana in cauza nu figureaza cu date de identificare in bazele de date specifice”, a precizat IPJ Vrancea. Razie in mai multe zone din judet. Politistii au verificat mai multe societati comerciale Potrivit Politiei, din discutiile purtate cu mama ...