Un tanar de 26 de ani a omorat 10 persoane dupa ce le-a urcat intr-o dubita. Motivul este halucinant

Tragedie fara margini in Statele Unite ale Americii, acolo unde un barbat de 26 de ani a ucis cu sange rece nu mai putin de zece oameni. Tanarul a intrat cu o duba in ei pentru a se razbuna. Alex Minassian, tanarul de 26 de ani care a ucis cele zece persoane, a fost prins imediat de oamenii legii, iar acesta a fost pus sa dea declaratii. Alex Minassian si-a recunosc crimele si chiar a vorbit si despre motivele care au stat a baza gestului sau teribil. Alex Minassian a povestit ca a vrut sa se razbune pentru ca este... virgin. Da, da, ati auzit bine. Acesta a fost motivul invocat de barbat. In plus, se pare ca acesta face parte dintr-un grup online in care barbatii sunt frustrati din punct de vedere sexual. EX ...