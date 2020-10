Un tanar de doar 21 de ani din Reșița a fost prins drogat la volan

Un tânăr de 21 de ani este cercetat penal pentru că a condus o maşină sub influenţa substanţelor psiho-active pe o stradă din municipiul Reşiţa, el urmând să răspundă în faţa legii şi pentru deţinerea unor droguri de risc şi mare risc, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

În acelaşi autoturism se mai aflau încă trei tineri, două fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, toţi din judeţul Caraş-Severin, informează Agepres.

Asupra suspectului şi în interiorul maşinii au fost găsite două pungi din plastic în care se aflau fragmente vegetale uscate şi ţigarete confecţionate artizanal, în urma testării cu aparatul Drugtest bărbatul fiind depistat pozitiv la o substanţă psihoactivă.

Şoferul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge şi probe de urină pentru stabilirea prezenţei substanţelor psihoactive în organism.

Poliţiştii au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive şi deţinere de droguri de risc şi mare risc, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa.