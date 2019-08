Un tanar din Constanta a apelat 112. O surpriza de proportii a luat amploare odata cu descoperirea adevarului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar de 23 de ani apelat la 112, avand alte intentii decat cele obissnuite si cu intentia sa de a induce in eroare operatorii. Acesta a fost amendat cu 1.000 de lei dupa ce, sambata, a sunat la numarul unic de urgente 112 si a alertat in fals autoritatile cu privire la producerea unui accident rutier in municipiul Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. "Politistii Sectiei 4 au sanctionat contraventional un tanar, de 23 de ani, cu 1.000 de lei, pentru apelarea falsa a organelor de interventie. In fapt, politistii constanteni au fost sesizati prin apel 112, in jurul orei 12.20, despre producerea unui accident rutier, in zona intersectiei bulevardului I.C. Bratianu cu strada Dezrobirii. Politistii r ...