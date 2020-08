Un tanar din Constanta, arestat preventiv pentru trafic de droguri. Iata decizia Tribunalului

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Un tânăr, de 26 de ani, cercetat de procurorii DIICOT Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, a fost arestat preventiv. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța.„Admite propunerea Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DIICOT Serviciul Teritorial Constanţa. În baza art. 223 alin. 2 teza a -II- a C. proc. pen. rap. la art. 202 din C. proc. pen., Dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu cu data de 31.07.2020 şi până la data de 29.08.2020, inclusiv, a inculpatului. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpat şi punerea acestuia în imediată executare. În baza art. 227 alin. 2 c.p.p. Respinge ca nefondată cererea formulată de apărătorul inculpatului de luare faţă de acesta a unei măsuri mai puţin restrictive . În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu“.Amintim că polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat bănuit de operațiuni, fără drept, cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.Ieri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul Antidrog, împreună cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța, au prins în flagrant delict, în municipiului Constanța, un bărbat, de 26 de ani, în timp ce ar fi încercat să vândă unei persoane produse susceptibile a avea efecte psihoactive.În urma acțiunii, polițiștii au indisponibilizat 448 de pliculețe care conțineau aproximativ 112 grame de substanță vegetală uscată, 3 pungi din plastic cu peste 156 de grame de substanță pulverulentă de culoare galbenă, un cântar electronic, 700 de lei, precum și peste 1.000 de pliculețe autosigilante neutilizate.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.