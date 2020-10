Un tanar din Constanta, implicat intr-un accident mortal in Braila

Un tânăr de 23 de ani, din Constanța, este cercetat într-un dosar de ucidere din culpă, deschis în urma unui accident mortal produs, pe 8 octombrie 2020, în județul Brăila.Iată datele transmise de IPJ Brăila:La data de 08.10.2010, ora 17:40, un tanar, in varsta de 23 de ani, din judetul Constanta, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 212, la intrarea in localitatea Mihai Bravu, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu o masina, condusa de un barbat de 60 de ani, din localitatea Mihai Bravu. In urma impactului a rezultat decesul soferului de 60 de ani.Tanarul de 23 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest si a rezultat faptul ca acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0, 60mg/l. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Politistii continua cercetarile in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.