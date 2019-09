Un tanar roman a fost injughiat pe strada in Italia. Medicii fac eforturi supraomenesti pentru a-l salva

Roman Injunghiat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman, in varsta de 26 de ani, a fost vazut de mai multi soferi pe un drum de langa Casteldebole, la periferia orasului Bologna, ca era prabusit la pamant. Incidentul a avut loc pe data de 18 septembrie, la ora 16:30, cand mai multi martori au dat telefon la numarul de urgenta 112 pentru a cere ajutor. Pana sa vina ambulanta, o dubita in care se aflau 3 persoane a venit si l-a luat pe romanul injunghiat. Apoi, l-a lasat pe roman chiar in fata spitalului Maggiore din Bologna, in stare critica. Sofer de tir roman gasit decedat intr-o parcare din Italia. Avea doar 30 de ani La scurt timp, indivizii care se aflau in vehicul au disparut fara nicio explicatie. Ranit grav, romanul a reusit sa se prezint ...