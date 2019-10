Un tanar s-a trezit cu o durere puternica de ureche si cu o senzatie de vertij. Omul a sunat la munca si a spus ca nu se poate deplasa, fiindca are senzatia ca-si pierde echilibrul. Cand a descoperit cauza, a avut un soc

Liam Gomez, un tanar in varsta de 27 de ani, s-a trezit ametit, cu o durere puternica de ureche si cu o senzatie de vertij.

Mai mult, el auzea un zgomot ușor, dar sâcâitor. Omul a sunat la muncă și a spus că nu se poate deplasa, fiindcă are senzația că-și pierde echilibrul, a notat Daily Mail.

El a turnat un pic de ulei în ureche și a folosit bețigașe igienice. Când le-a scos, a descoperit că extrăsese picioarele unui păianjen.

Liam a fost îngrozit, fiindcă suferă de arahnofobie, o teamă patologică de păianjeni. Liam și-a pierdut o oră să scoată toate rămășițele insectei față de care a dezvoltat o teamă patologică.

„Am vrut să-l scot cât mai repede, fiindcă urăsc păianjenii”, a spus Liam.

Groaza nu i-a trecut. Se teme ca nu cumva vizitatorul nedorit să nu fi fost femelă și să fi depus ouă în urechea sa.

A numărat picioarele ca să fie sigur că le-a scos pe toate!

„Marți seară, când am ajuns acasă, am descoperit deasupra ușii un cuib de păianjeni. îl simțeam că mă gâdilă în urechi și am turnat ulei.

Când m-am trezit, peste câteva ore, aveam în continuare aceeași senzație, dar auzeam și un zgomot ușor, ca și cum ar fi zgâriat cineva ceva. Când am scos primul picior, am înțeles ce era.

Am avut grijă să număr picioarele, să mă asigur că le-am scos pe toate”, a mai declarat Liam.

„A fost un coșmar, pentru că sunt arahnofob. Mă gândesc să nu mă mai culc fără căști.

Cred că unul dintre cei pe care i-am măturat de deasupra ușii a căzut pe mine și mi-a intrat în ureche”, a mai spus Liam Gomez.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.