Un tanar si-a omorat tatal in bataie. Ce a urmat intrece orice masura

Un tanar in varsta de 23 de ani, din judetul Gorj a fost retinut de catre politie dupa ce si-a omorat tatal cu o sapa. Tanarul a incercat sa isi ascunda crima, declarand ca victima a cazut din copac. Crima a avut loc in comuna Ciuperceni. Concret, barbatul dupa ce si-a batut tatal si a vazut ca acesta nu mai respira, a sunat la serviciul de urgenta 112 si a povestit ca barbatul in varsta de 50 de ani a cazut din copac. Gest extrem al unui bucurestean. Barbatul si-a ucis mama cu aparatul de microunde - VIDEO Potrivit politistilor, barbatul in varsta de 50 de ani, care consumase alcool, a avut un conflict cu fiul sau, care ulterior l-ar fi luat la bataie. Victima a fost transportata de urgenta la spital, unde a mu ...