Un tanar si-a scos la licitatie pe eBay sora fara noroc in dragoste. Ce a scris in anunt

O tanara fara noroc in dragoste, in varsta de 27 de ani, a fost “scoasa la vanzare” de catre familia ei pe eBay, in incercarea de a-i gasi o relatie stabila.

Sammy Maalem, 27 de ani, care traieste in Cardiff, Tara Galilor, este singura de un an de zile, dupa ce a fost parasita de iubit. Fratele ei, Kyle, 28 de ani, s-a decis sa se implice in cautarea barbatului perfect pentru ea si a scos la licitatie o intalnire cu frumoasa lui sora, aceasta urmand sa iasa in oras cu cel care ofera suma cea mai mare, relateaza Daily Mail.

Licitatia incepe de la suma de 50 de lire sterline. Kyle a scris: “In primul rand, acesta este un anunt serios. Sora mea are 27 de ani, s-a nascut in Londra, dar acum traieste in Cardiff, este atletica, are 1,60 metri inaltime, ochi albastri si par negru. Este foarte sociabila. Nu este o petrecareata si este foarte dedicata. Nu are copii, dar si-ar dori in viitor. Nu a avut noroc sa-si gaseasca barbatul potrivit. Asa ca eu si familia mea cautam pe cineva sincer, dedicat, normal, cu picioarele pe pamant. Neaparat trebuie sa aiba serviciu. Trebuie sa aiba masina si sa fie dispus sa se mute daca locuieste departe. Si trebuie sa arate decent”.

Kyle mai spune in anuntul postat pe eBay ca vor fi luati in considerare doar barbatii care au intre 27 si 35 de ani. De asemenea, le-a transmis celor casatoriti sau care cauta o aventura de o noapte sa nu liciteze.

Cand a aflat ce a facut fratele ei, Sammy nu a fost prea incantata, dar apoi a ajuns la concluzia ca nu este o idee foarte rea, mai ales ca fratele ei i-a promis ca-i va verifica atent pe toti candidatii. Acum, ea nu spera decat ca din toata povestea va iesi si ceva bun si ca isi va intalni marea dragoste.

