Un taximetrist din Giurgiu a luat in masina o mireasa. Tanara i-a spus ca nu are bani si i-a oferit verigheta sa. Mai tarziu, barbatul i-a povestit unui prieten ce i s-a intamplat si a ramas fara cuvinte. „Asa ceva nu vrei sa auzi niciodata”

In Giurgiu, o fata imbracata in rochie de mireasa s-a urcat intr-un taxi si i-a cerut soferului sa fie dusa la o casa foarte veche, de pe Strada Nicolae Titulescu.

Taximetristul a facut ceea ce i s-a cerut, dar, cand au ajuns la vechea casa, in loc de plata, fata i-a dat o verigheta, spunandu-i ca nu are bani la ea. Dupa ceva timp, soferul de taxi s-a intalnit cu un amic si cei doi au vorbit despre ceea ce se intamplase.

Cand a auzit povestea, prietenul taximetristului a fost socat. Fata in cauza murise de cativa ani buni, sinucigandu-se, dupa ce sotul ei murise, in ziua nuntii, lovit de o masina, exact cand cei doi ieseau din biserica. Ambii erau acum ingropati in Cimitirul Smarda.

Soferul de taxi a fost sfatuit de amicul sau sa duca verigheta primita de la fata la cimitir si s-o ingroape la mormantul fetei, pentru a scapa de un eventual blestem, scrie formula-as.ro.

