Un teatru din Rusia va oferi spectacole pentru un singur spectator

Din cauza pandemiei de coronavirus care a determinat interzicerea spectacolelor cu public, un teatru din Perm, oraş din Rusia, plănuieşte să organizeze un experiment unic - vizionări private de balet sau operă pentru preţul unui bilet normal, potrivit The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Proiectul, numit "One on One", este ideea lui Marat Gatsalov, director al Teatrului de Operă şi Balet din Perm. Ideea, a spus el, a precedat pandemia de coronavirus care a determinat închiderea teatrelor, muzeelor şi a altor instituţii culturale din lume pentru ca publicul să practice distanţa fizică şi să rămână în case. Când autorităţile locale din Perm, un oraş industrial care are o reputaţie de pol cultural, au declarat că evenimentele cu public trebuie să fie anulate, Gatsalov s-a gândit că este potrivit să înceapă un experiment. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Ni s-a spus că nu mai putem permite spectatorilor să intre în holul teatrului", a afirmat Gatsalov. "Dar asta nu înseamnă că nu putem permite intrarea unui singur spectator". Planul pentru reprezentaţii private a atras atenţia mass-media şi a primit sprijin din partea oficialilor culturali locali, a afirmat Gatsalov, ca un mod inedit de a menţine reprezentaţiile live, în faţa publicului. "M-am gândit cât de des stau la teatru şi privesc o piesă", a spus Gatsalov. "Am înţeles că este un sentiment special, este o experienţă importantă pentru un privitor şi pentru cei de pe scenă". Proiectul "One on One" a fost programat să se deschidă cu Puccini, la sfârşitul lunii martie, dar t ...