Un test antigen rapid pentru detectarea coronavirusului a intrat pe piata din Romania. Ministerul Sanatatii dezbate introducerea testului la scara larga

Un test antigen rapid pentru detectarea coranavirusului a intrat in aceste zile pe piata din Romania. Rezultatul este dat in doar 15 minute de la recoltare, dar dezavantajul este ca testul nu este la fel de precis, ca in cazul PSR-ului. Responsabilii din Comisia anti-Covid, de la Ministerul Sanatatii, discuta despre introducerea testului la scara larga, avand in vedere valul urias de infectari.