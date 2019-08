Un TESTER DE DIAGNOZA AUTO va poate ajuta sa rezolvati problema cu MARTORII DIN BORD

Ce inseamna martorii din bord? Daca luminile din bordul masinii se aprind, clipesc sau raman constante in functie de problema cu care va confruntati inseamna ca a venit momentul in care sa apelati la un tester de diagnoza auto profesional. Este clar ca vehiculul are nevoie de o verificare amanuntita cat mai curand posibil. Daca […]