Un timisorean a apelat la serviciile unei prostituate, dar a regretat amarnic. E incredibil ce a patit

Un barbat in varsta de 38 de ani din Timisoara a vrut sa se „distreze” cu o prostituata.

El a gasit o tanara de 22 de ani cu care a convenit sa o plateasca cu 100 de lei, a informat tion.ro. Dupa ce s-au inteles, cei doi „amorezi” au mers in spatele unui bloc de pe Nicolae Titulescu, bulevardul din Timisoara.

Chiar in timpul actului, barbatul a fost atacat de trei persoane, care erau in cardasie cu tanara. Cei trei l-au batut bine pe respectivul si i-au furat 3.700 de lei, actele si telefonul mobil.

„In seara zilei trecute, politistii timiseni au fost sesizati de un barbat in varsta de 38 de ani, care a reclamat faptul ca i-a solicitat unei femei sa intretina un raport sexual cu el in schimbul sumei de 100 de lei.

In acest sens s-a deplasat cu aceasta in spatele blocurilor situate pe splaiul Nicolae Titulescu din Timisoara, unde in timpul actului sexual a aparut un grup de trei persoane, care l-au deposedat prin violenta de portmoneul cu bani, acte si un telefon mobil”, au transmis reprezentantii IPJ Timis.

Politistii de la Investigatii Criminale au reusit sa dea de urma autorilor: un tanar de 20 de ani, cel care l-a batut si talharit pe barbat, si care acum este acuzat de talharie calificata, precum si complicii acestuia: prostituata de 22 de ani, un barbat de 31 de ani si o femeie de 25 de ani.

„Cei patru urmeaza a fi retinuti pentru 24 de ore si introdusi in CRAP Timis, iar maine vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara pentru luarea unei masuri privative de libertate.

In cauza se continua cercetarile in vederea documentarii intregii activitati infractionale a celor in cauza”, mai transmit cei de la IPJ Timis.

