Un traficant de droguri a fost reținut la Iași. A reușit sa vanda droguri unui numar foarte mare de consumatori

UPDATE: consiliul de Supraveghere al Transelectrica a decis revocarea lui Marius-Danut Carasol din calitatea de membru al Directoratului, respectiv presedinte al Directoratului, in urma scandalului aparut in presa. „Consiliul de Supraveghere al Companiei, din preocupare pentru imaginea societatii, a decis, avand in vedere informatiile difuzate in presa in ultimele