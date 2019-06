Un tramvai a sarit de pe sine in intersectia strazilor Tatarasi si Calarasi - FOTO

tramvai 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un tramvai al Companiei de Transport Public (CTP) Iasi care circula pe ruta 1, in timp ce se deplasa spre Statia Padurii, in intersectia strazilor Tatarasi si Calarasi a sarit de pe sine. La fata locului a fost solicitat un utilaj de interventie Retea Fir-Contactat pentru a pune tramvaiul inapoi pe calea de rulare.Pe tot parcursul operatiunii circulatia tramvaielor a fost blocata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...