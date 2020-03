Un transportator si sotia lui vindeau cocaina cu 45.000 de euro pe kilogram, la Iasi (Foto)

Administratorul unei firme de transport international care facea curse pe ruta Romania - Scotia, sotia acestuia si un sofer au fost retinuti pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce au adus in tara o cantitate importanta de cocaina, fiind prinsi in timp ce incercau sa o vanda in Iasi, la un pret de aproximativ 45.000 euro/kilogram.