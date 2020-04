Un tratament pentru pacienții COVID critici incepe sa fie administrat in Romania. VIDEO

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, la Digi24, că, în România, va fi recoltată plasmă de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferată altor persoane, aflate în stare critică. Tătaru a precizat a spus că România a primit o donație de trei aparate de plasmafereză, iar în prezent există 1.000 de persoane vindecate. The post Un tratament pentru pacienții COVID critici începe să fie administrat în România. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.