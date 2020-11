Un tratament rapid pentru Covid a fost autorizat de urgența in SUA. A fost folosit și de Donald Trump

F.D.A. a emis o autorizație de urgență pentru tratamentul cu anticorpi Regeneron acordat președintelui Trump dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Aceasta este limitată și poate fi utilizată doar pentru persoanele care au rezultat pozitiv pentru coronavirus și care prezintă un risc ridicat de a dezvolta Covid-19 sever, relatează New York Times. Tratamentul, realizat […] The post Un tratament rapid pentru Covid a fost autorizat de urgență în SUA. A fost folosit și de Donald Trump appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.