Un trecator a fost lovit mortal de un autoturism. In zona respectiva mor anual zeci de persoane

Pieton lovit mortal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pieton a traversat printr-un loc nepermis strada Nicolae Balcescu din Bals. Cat timp era pe strada, acesta a fost lovit de un autoturism condus de un tanar de 18 ani. Bulevardul traverseaza orasul si este cea mai aglomerata artera din localitate. Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu a declarat: „Un barbat in varsta de 72 de ani din orasul Bals, in calitate de pieton, ar fi traversat prin loc nepermis si fara sa se asigure strada Nicolae Balcescu, fiind acrosat de un autoturism condus de un tanar de 18 ani din orasul Bals. In urma impactului, barbatul de 72 de ani a decedat. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Soferul n ...