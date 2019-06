Un tren cu 60 de calatori a deraiat in Bacau dupa ce a lovit in plin un camion

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tren de persoane, in care se aflau circa 60 de calatori, a deraiat sambata in Bacau dupa ce a lovit bena unui camion ramas pe sine, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, potrivit Agerpres. In urma impactului, mecanicul locomotivei a suferit escoriatii minore, insa nimeni altcineva nu a fost ranit. "In aceasta dimineata, in jurul orei 8.00, in comuna Caiuti, sat Caiuti, s-a produs un accident feroviar dupa ce trenul personal 5202 Ciceu - Focsani a lovit bena unui camion. In urma accidentului, locomotiva si unul dintre cele doua vagoane au deraiat", a precizat capitanul Andrei Grecu. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de interventie cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si gru ...