Un tren de calatori a luat foc. 100 de oameni au fost salvați intr-o acțiune contracronometru

Un tren al CFR care circula pe ruta București – Târgu Jiu a luat foc marți după-amiază în județul Teleorman. Traficul feroviar este oprit pe magistrala 900, în dreptul localității Măldăeni. Trenul format din cinci vagoane transporta 100 de călători, atunci când a izbucnit incendiul. Două vagoane au fost cuprinse de flăcări violente. Traficul feroviar The post Un tren de călători a luat foc. 100 de oameni au fost salvați într-o acțiune contracronometru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.