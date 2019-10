Un truc extrem  de simplu! Ce se intampla daca amesteci otetul de mere cu bicarbonat

otetul de mere cu bicarbonat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Otetul de mere si bicarbonatul de sodiu pot face minuni cu parul tau. Acest tratament te scapa de matreata si iti face parul mai stralucitor si mai matasos. Exploziv! Rasturnare de situatie in cazul crimei care a cutremurat Romania! Olandezul pedofil si criminal a mai facut o vizita la Iasi si in luna februarie! Veti avea nevoie doar de: 1 lingura de bicarbonat de sodiu 4 linguri de otet de mere 2 pahare de apa 2 sticle goale de plastic Pregatirea si tratamentul Amesteca intr-o sticla 1 lingura de bicabonat cu 1 pahar cu apa calda. Amestecati in cealalta sticla otetul de mere cu o cana de apa. Aplicati amestecul cu bicarbonat pe parul umed si apoi clatiti-va parul cu apa calda. In cele ...