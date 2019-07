Un truc extrem de simplu! Cum iti dai seama daca un pepene a fost injectat

Pepene injectat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pepenele rosu se numara printre fructele preferate in lunile de vara. Dupa o zi calduroasa, o felie de pepene dulce si rece poate fi tot ce iti doresti. Atentie, insa, la pepenii care au fost injectati. Acestia pot fi foarte periculosi pentru sanatate. Exista cateva trucuri care te vor ajuta sa-i identifici. Coaja galbena este un semn al unei concentratii ridicate de nitrati. Azotul este un element important pentru crestere si dezvoltare. Producatorii de pepeni folosesc aceasta substanta pentru ca aceste fructe sa creasca si sa se dezvolte mult mai repede decat ar fi normal. In numai trei saptamani, pepenii pot ajunge pana la 10 kilograme. Cum poti sa slabesti 8 kilograme in 7 zile fara sa te infomete ...