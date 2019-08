Un turist roman de pe insula Samothraki a fost lovit de un politist! Ce s-a intamplat

turist roman de pe insula Samothraki google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de turisti romani sunt blocati de mai multe zile pe insula greceasca Samothraki. Un roman a fost agresat de paza portuara. Peste 1500 de turisti sunt blocati de mai multe zile pe insula greceasca, Samothraki, din cauza incendiilor de vegetatie. Un turist roman a incercat sa vorbeasca cu politistii din Grecia, dar acestia l-au bruscat si l-au blocat in cladirea in care se afla, potrivit B1 TV. ALERTA in Grecia! SUTE de romani au ramas blocati pe o insula din cauza unui incendiu Conform declaratiilor turistilor, multi dintre ei au ajuns sa doarma pe jos sau in masini in asteptarea ambarcatiunilor. In cele din urma, autoritatile locale s-au mobilizat si le-au oferit celor izola ...