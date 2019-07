Halkidiki google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andi, un turist roman in Grecia, a povestit, in exclusivitate pentru Observator, cum s-a intamplat tragedia in care au pierit o romanca si copilul ei de 8 ani, in Halkidiki. Barbatul spune ca dintr-o data s-a facut intuneric, iar cerul era brazdat de numeroase fulgere, apoi vantul a inceput sa sufle cu mare putere, dezradacinand copaci si provocand distrugeri importante. Un turist roman povesteste cum a avut loc tragedia din Halkidiki, in care au murit o romanca si copilul ei Un roman a povestit cum a inceput furtuna din Halkidiki, in urma careia o tragedie s-a abatut asupra unei familii de romani. O mama si copilul ei au murit, dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit peste ei. "Eram in casa, ...