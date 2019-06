Un urs a adormit in garderoba dupa ce a intrat intr-o locuinta din Montana

urs 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un urs negru a fost gasit dormind intr-o garderoba dupa ce s-ar fi inchis singur in camera unei locuinte din Montana, Statele Unite, scrie BBC. Alertata, Politia a spus ca animalul doar a cascat atunci cand ofiterii au batut la fereastra pentru a-l trezi. Maidanezii de la Cernobil. Cum traiesc sute de caini in zona de excludere a dezastrului nuclear In cele din urma a fost tranchilizat si mutat. Politia a avertizat locuitorii sa-si incuie usile pentru ca ursul ar fi incercat sa intre in cel putin alte doua case din zona. Ei au afirmat ca animalul a intrat in spalatoria din casa si a reusit sa inchida cumva usa din interior. Ursul a distrus camera dupa care s-a catarat in garderoba si a adormit. ...