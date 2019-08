Panică pe A1 Sibiu-Deva, în dreptul localității Aciliu. Un urs care a nimerit pe carosabil a fost lovit pe rând de patru mașini. Animalul a apărut în fugă pe șosea în fața unui autoturism. Șoferul nu l-a putut evita, l-a lovit, iar alte trei mașini care veneau din urmă au lovit animalul. Ursul nu a The post Un urs a murit pe A1 Sibiu – Deva. A fost lovit de patru mașini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.