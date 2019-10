Un urs umbla nestingherit pe strazi. Localnicii au fost avertizati de prezenta mamiferului prin sistemul RO-ALERT

Urs pe strada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O avertizare RO-Alert a fost trimisa in aceasta seara locuitorilor din Brasov. Un urs a fost vazut plimbandu-se pe mai multe strazi. Un urs a fost vazut in aceasta seara pe strazile din Brasov. Localnicii au sunat imediat la 112 si au alertat autoritatile. Conform reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta din Brasov, ursul ar fi fost vazut pe strada Closca. Cinci oameni au fost ucisi intr-o statiune de schi din Austria. Criminalul si-a marturisit faptele Un mesaj de avertizare a fost trimis in scurt timp prin sistemul RO-ALERT. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...