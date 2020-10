Un vaccin creat in Europa are raspunsuri imune promițatoare

Un vaccin dezvoltat împotriva COVID-19 de un joint venture public-privat din Europa are rezultate promițătoare, potrivit cercetărilor preliminare. Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford şi compania AstraZeneca generează un răspuns imun robust la persoanele în vârstă, categoria cu cel mai ridicat risc, a scris luni Financial Times. Vaccinul declanşează producţia de anticorpi şi celule T, cu […] The post Un vaccin creat în Europa are răspunsuri imune promițătoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.